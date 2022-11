"Creo que vamos a hacer un gran Mundial", dice Nico Williams a AFP

El joven extremo Nico Williams está convencido de que España va "a hacer un gran Mundial", afirmó este lunes en una entrevista con AFP en Catar, donde le gustaría enfrentarse con su hermano Iñaki, jugador de Ghana.

Nacido en el seno de una familia que salió de Ghana cruzando el desierto para llegar a España en busca de una mejor vida, Nico Williams, de 19 años, juega su primer Mundial tras debutar en septiembre pasado con la camiseta nacional.

P: ¿Esperaba algo así con sólo dos partidos con la Roja?

R: "No, la verdad es que no. Te pilla un poco de sopetón esa llamada de Luis Enrique. Al final, soy un chaval muy joven, me han venido las cosas muy rápido y no me lo esperaba".

P: Su hermano optó por Ghana, ¿tuvo usted alguna duda?

R: "Siempre tuve claro que quería estar aquí, formar parte de la selección española. Mi hermano decidió tomar su camino, es respetable, y esperemos que también haga un buen papel en el Mundial".

P: Creo que Ghana también le tentó...

R: "Sí, también hubo un par de conversaciones, pero siempre tuve claro que quería estar aquí y se ha dado la oportunidad".

P: ¿Qué significa para su familia, con su dura historia, tenerlos a ambos en el Athletic de Bilbao y en un Mundial?

R: "La verdad es que nunca nos pudimos imaginar que llegaríamos a este nivel futbolístico, jugar dos hermanos en el mismo club, cada uno en una selección y en un Mundial, creo que pocas veces en la vida se da esta situación y mi familia está muy contenta y orgullosa de que estemos aquí".

P: ¿Habla con su hermano?

R: "Sí, todas las noches hacemos videollamadas juntos, nos contamos qué tal está él ahí y qué tal estoy yo aquí con la selección. Estoy muy contento de que esté ahí".

P: ¿Le da algún consejo?

R: "Siempre. No puede faltar el consejo de hermano mayor. Muy contento de que me dé consejos porque disfruto más en el campo".

P: Se habla mucho de la juventud de España, ¿lo ve como un hándicap o una ventaja?

R: "Al ser joven tienes ganas de hacerlo bien en tu primer Mundial, tienes ese ímpetu de hacer las cosas bien, creo que el equipo está rindiendo muy bien. Sabemos lo que tenemos que hacer y da igual que tengas 30 como que tengas 20 (años) creo que el conjunto de veteranos y jóvenes nos hace mejor equipo".

P: ¿Cómo es la relación con los veteranos?

R: "Nos orientan. Ellos han pasado por experiencias que ahora nos toca pasar, son muy cercanos a nosotros. También hay ese vacile que tienen los veteranos con nosotros, tienes que aguantar y agachar las orejitas, pero bueno estamos muy contentos".

P: ¿Hay algún tipo de consejo o anécdota en especial?

R: "'Busi' (Sergio Busquets) me aconseja mucho dentro del campo, me dice donde situarme, qué tengo que hacer..."

P: ¿Cómo fue el recibimiento en septiembre en su primera convocatoria?

R: "La verdad es que muy bueno, llegué asustado, al final te encuentras con gente que lo ha tenido todo en el fútbol, gente con mucha experiencia, pero fue un recibimiento muy bueno".

P: ¿Ayudó que ya estuviera su compañero del Athletic Bilbao, Unai Simón?

R: "Es verdad que al tener a uno del equipo, se te hace más fácil. Tener a Simón ahí cerca me ayudó a instalarme en el grupo y ahora estoy bastante bien".

P: España no tiene una estrella clara al contrario que otros equipos, ¿eso es una ventaja o una desventaja?

R: "El míster nos dice que tenemos que ir para adelante, que lo de fuera no nos tiene que afectar, que si ha decidido que nosotros tenemos que estar aquí es por algo. Muy contentos que el míster nos dé esas palabras y esa confianza que igual los más jóvenes necesitamos. Todos tenemos nuestro papel dentro del campo. Todos somos jugadores muy buenos y el conjunto de ellos va a hacer un mejor equipo".

P: ¿Ve a España entre las favoritas, al nivel de otras selecciones como Brasil o Argentina?

R: "Sabemos lo que tenemos que hacer, creo que tenemos un equipo muy bueno para hacer grandes cosas y creo que vamos a hacer un gran Mundial"

P: ¿En qué ocupa su tiempo fuera del campo, cómo se evade?

R: "Yo estoy picado con Ansu (Fati) y con (Alejandro) Balde en la 'Lay'. Ese rifirrafe en el FIFA es un no parar. Estoy muy contento de estar con ellos. A veces hacemos Athletic-Barça para ese pique sano que hay entre nosotros. Siempre gano yo, tienen que practicar un poco más" (se ríe).

P: Este Mundial llega envuelto en polémica, ¿hablan de ello en el vestuario?

R: "Ese tema es un poco delicado, lo hemos hablado un par de veces, pero nosotros estamos aquí para jugar a fútbol, para hacer un buen Mundial y estamos contentos por estar aquí".

P: ¿Hay alguna selección especial a la que le gustaría enfrentarse o, por el contrario, evitar?

R: Enfrentarme, sobre todo a la de Ghana, por esa rivalidad de hermanos. Siempre hemos tenido esos piques en el parque cuando éramos pequeños y ojalá podamos hacerlo a nivel profesional" (sonríe).

P: ¿Ve a España ganando el Mundial?

R: "Por supuesto. Creo que vamos a llegar ahí arriba y vamos a luchar por ello?

Gr/psr

AFP