"Cuando me lesioné no podía dormir", dice Pepe

El veterano defensa de Portugal Pepe admitió este jueves que cuando se lesionó en octubre "no podía dormir", pensando en recuperarse y en si se podría perder el Mundial de Catar.

"Cuando me lesioné, no podía dormir. No podía dormir porque quería recuperarme lo antes posible y jugar otro Mundial, ayudar a mi selección a lograr la victoria", dijo Pepe en la rueda de prensa previa al encuentro contra Corea del Sur del viernes.

Pepe, que sufrió una lesión de rodilla a principios de octubre volvió a jugar con el Oporto en su último encuentro antes del Mundial, el 12 de noviembre.

"Se me hizo muy largo, pero ya se acabó. Ahora tengo que mirar hacia adelante. Hacerlo lo mejor que pueda para asegurar la victoria", añadió.

Portugal ya está clasificado para los octavos de final, pero puede asegurarse pasar como líder de grupo si evita la derrota ante Corea del Sur el viernes.

"No sé si es el último Mundial que juego", dijo Pepe, asegurando que "estoy aquí para disfrutar del torneo. Es un privilegio hacer lo que me gusta, jugar al fútbol".

Aunque Portugal cuenta con uno de los equipos más sólidos del Mundial, Pepe apunta al juego en equipo como la clave del éxito.

"Tenemos varios ingredientes, pero si no juntamos esos ingredientes, como dice nuestro entrenador, (no funciona)", afirmó.

"Tenemos una selección de mucha calidad, pero a menos que trabajemos duro, respetemos a los oponentes y hagamos lo que dice nuestro entrenador, no le sacaremos mucho partido a esa calidad", aseguró.

