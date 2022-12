"Dame una misión y yo la ejecuto": el mensaje de Alves antes de su debut en Catar

El lateral derecho Dani Alves se mostró motivado y confiado para su estreno en el Mundial de Catar el viernes ante Camerún, liderando a un equipo 'B' del ya clasificado Brasil en el cierre del Grupo G.

Luego de garantizar el pase a octavos de final en la segunda salida, ante Suiza (1-0) el lunes, Tite optó por alinear contra los africanos (19H00 GMT) un equipo conformado mayoritariamente por jugadores que no han tenido minutos o que entraron en los segundos tiempos de los dos juegos previos.

Con la lesión de Danilo, la banda derecha de la zaga quedó a cargo de Éder Militao en el choque contra los suizos. Pero ahora llegó el turno del exjugador del Barcelona.

A los 39 años, Dani Alves, el futbolista con más títulos en la historia del fútbol (43), romperá un nuevo récord en el juego que se realizará en el estadio de Lusail, donde será el capitán de los pentacampeones: se convertirá en el hombre más viejo en vestir la camisa de Brasil en un Mundial, superando al zaguero Thiago Silva (38).

"Es motivo de orgullo poder estar aquí representando todavía a la 'Seleção'. Son muchos años de historia y para mí es una satisfacción enorme poder poner fin a ese ciclo en la selección brasileña jugando un Mundial", dijo en una rueda de prensa este jueves en Doha.

Blanco de críticas cuando fue convocado a la Copa del Mundo debido a su edad y falta de ritmo, Alves admitió que no está en el mejor momento de su carrera, pero justificó su presencia en el plantel.

"Sé lo que puedo entregar a la selección, a mis compañeros. Es por eso que estoy aquí", garantizó. "Dame una misión y yo la ejecuto. Si hay algo en lo que soy bueno en la vida es en ser un buen ejecutor. La confianza no se pide, se conquista".

Con pasos complicados por el Sao Paulo, FC Barcelona y Pumas de México en los últimos años, Alves le puso humor a los ataques en su contra.

"Históricamente siempre hubo alguien que tuvo que pagar la cuenta en la selección. Si estuviera en el Barcelona este debate probablemente no existiría. Pero creo que ellos (sus críticos) se equivocaron porque exigieron la cuenta a quien tiene más argumentos. Es una situación que me incomoda, pero que no me afecta. Prefiero dar lo mejor de mí", apuntó.

Luego de perderse el Mundial de Rusia-2018 por una lesión, el veterano ve su presencia en Catar como resultado de su perseverancia. "La vida me enseñó que cuando pones la mente en aquello que deseas, cuando pones trabajo, dedicación, la vida te lleva a lugares inimaginables".

Aam/raa/gh

AFP