"desencantada" vuelve a dar un vuelco a la narrativa de los cuentos de hadas de disney

Por Danielle Broadway y Rollo Ross

17 nov (Reuters) - La película "Desencantada" se estrenó el miércoles en Hollywood siguiendo la línea narrativa de su predecesora, "Encantada", dando un giro a los típicos cuentos de hadas de Disney.

Cuando en 2007 se estren√≥ "Encantada", la historia de una princesa de dibujos animados que es transportada al Nueva York actual, se gan√≥ el coraz√≥n de los cr√≠ticos y del p√ļblico.

Ahora, la actriz Amy Adams hace su m√°gico regreso como Giselle, que accidentalmente se convierte en la villana de la historia como la madrastra malvada de su hijastra Morgan, interpretada por Gabriella Baldacchino.

Adams dijo a Reuters que le costó un segundo disfrutar del aspecto malvado de su personaje.

"Sinceramente, cuando empecé a ser mala con ella, me sentí muy mal porque era muy antitético con Giselle, y no me sentí bien cuando lo hice", dijo Adams.

"Pero luego nos gustó y cuando Giselle empezó a asomarse y hubo más interacción, eso fue muy divertido".

La secuela, dirigida tambi√©n por Adam Shankman, trae de vuelta a Robert, ahora marido de Giselle e interpretado por Patrick Dempsey, as√≠ como a James Marsden como el Pr√≠ncipe Eduardo y a Idina Menzel como Nancy, quienes han estado viviendo en el reino de fantas√≠a de Andalasia desde la √ļltima pel√≠cula.

Mientras Giselle explora su lado más oscuro, la otra gran villana de la película es Malvina, interpretada por Maya Rudolph.

Rudolph dijo que nada le gustaba m√°s que luchar contra la Giselle de Amy Adams usando "varitas y u√Īas para lanzarse hechizos y coronas".

"Habiendo visto la primera pel√≠cula, sab√≠a cu√°l ser√≠a la idea. Es un cuento de hadas que es consciente de s√≠ mismo y eso es lo m√°s divertido", a√Īadi√≥.

"Desencantada" comienza a transmitirse en Disney+ el 18 de noviembre. (Reporte de Danielle Broadway y Rollo Ross; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)

Reuters