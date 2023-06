"Djokovic todavía no ha terminado", considera Ruud

Novak Djokovic "todavía no ha terminado", señaló el noruego Casper Ruud, este domingo tras perder la final de Roland Garros ante el serbio, que se convirtió en el primer jugador en alcanzar los 23 títulos del Grand Slam.

Pregunta: Djokovic ha ganado sus últimos 100 partidos en un Grand Slam tras haberse apuntado la primera manga. ¿Lo sabía?

Respuesta: "No, no lo sabía (sonrisa). Sí, es una locura, como dije en la pista, tiene todos los récords y estadísticas increíbles. Muestra hasta qué punto es un jugador completo, puede ganar en todas las superficies, en todos los sitios, sin importar las bolas con las que juega, logrará el desafío. Ahora tiene el récord de 23 grandes. Pero estoy seguro de que aspirará a más. Todavía no ha terminado".

P: Djokovic parecía un jugador diferente entre el primer y el segundo set...

R: "Creo que tuve un buen inicio y él cometió algunos errores al principio, tal vez sintiéndose un poco nervioso. Pero obtuve algunos puntos gratis al principio y estaba arriba 3-0. Esa fue una gran manera para mí de empezar. Luego a partir de ahí, minimizó los errores y encontró su nivel y su ritmo. Simplemente dio un paso al frente, como si supiera cómo hacerlo. No es la primera vez que lo hace. Puedes ver por qué ganó 23 con la forma en que le dio la vuelta el primer set y dio un paso adelante en el segundo y tercero cuando tenía que hacerlo".

P: Ha disputado tres finales de Grand Slam y las ha perdido...

R: "Cualquiera contra el que juegues en una final de Grand Slam será un buen jugador... Pero los tres jugadores con los que he jugado son Rafa (Nadal) buscando el récord de 22 en ese momento, luego Carlos (Alcaraz) que estaba encendido en Nueva York y aquí con Novak buscando el 23. Jugué contra jugadores muy duros. Ha habido otros jugadores en la final, también en los últimos años que quizás han sido más más jugables o posibles de vencer, porque estos chicos saben qué hacer. Pero no puedo simplemente sentarme y poner excusas, veamos qué nos depara el futuro".

Rbo/pm/dr

AFP