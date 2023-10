Ximena Restrepo, la vicepresidenta senior de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), confía en el éxito de la competencia en Santiago-2023 pese a la ausencia de las mayores estrellas panamericanas, en una entrevista con la AFP en la que reflexionó sobre la futura sucesión de Sebastian Coe.

Primera medallista olímpica colombiana, la exfigura de los 400 metros es también pionera fuera de las pistas.

En 2019 fue la primera mujer aupada a la vicepresidencia de World Athletics y a la vez ejerce de gerente deportiva de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, el país donde radica desde hace más de tres décadas debido a su matrimonio con el exlanzador de peso Gert Weil.

No solo Restrepo y Weil, como comentarista televisivo, están involucrados en los Juegos. Su hija Martina Weil competirá en la prueba de 400m, en la que su madre aún posee el récord sudamericano desde su recordado bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona-1992.

"Estamos todos involucradísimos, cada uno por su lado, y hemos tenido pocas ocasiones de encontrarnos últimamente como familia", explica Restrepo, que se muestra satisfecha con el nivel organizativo y la respuesta del público en la primera semana de los Juegos.

"Estoy muy emocionada. La gente está feliz y pasándolo bien en los estadios. Las competencias han estado espectaculares. Ha sido un muy buen comienzo para estos Juegos", afirmó.

La competencia de atletismo en el Estadio Nacional se pondrá en marcha el lunes con la sensible ausencia de íconos mundiales del continente, como la venezolana Yulimar Rojas o las superestrellas de la velocidad estadounidenses y jamaicanas.

"No creo que vaya a ser algo que realmente marque la diferencia (...) No vienen las grandes nombres por el momento de la temporada pero igual vamos a tener un buen show", augura Restrepo apuntando a la presencia de algunas campeonas mundiales como la dominicana Marileidy Paulino.

"Cuando los Panamericanos se han realizado a mediados de año siempre hemos tenido buena competencia, pero ahora ya terminó el Mundial y la Diamond League", recordó.

"Los atletas están muy cansados y priorizan el descanso para comenzar a preparar la temporada que viene, que tenemos Juegos Olímpicos", dijo la dirigente, apuntando también al perfil mayoritario del público en este evento.

"Vendrá gente que no es tan experta en atletismo, que harán fuerza por los atletas chilenos y van a pasar un buen momento", aseguró.

- La sucesión de Coe -

En sus primeros cuatro años en la vicepresidencia de World Athletics, Restrepo se enfocó principalmente en los avances en igualdad de género en su deporte.

En el ámbito de la gobernanza, la federación estableció en su plan de reformas la paridad por sexos entre los miembros de su Consejo de cara al Congreso de 2027 y que dos de las cuatro vicepresidencias sean mujeres.

"Es maravilloso ver que pudimos inspirar a muchas mujeres y sobre todo empoderarlas para que se presentaran y trabajaran por ser parte del Consejo. Ha sido muy importante", señala Restrepo.

En su caso, Restrepo fue reelegida en la vicepresidencia en agosto durante el Congreso en el que Sebastian Coe fue nominado a un tercer y último período de cuatro años en la presidencia.

El británico, sin embargo, no ha descartado presentarse a la presidencia del Comité Olímpico Internacional cuando termine el mandato de Thomas Bach en 2025.

La posible salida de Coe abriría su sucesión anticipada al frente de World Athletics, donde Restrepo es desde agosto la única vicepresidenta con categoría senior, un cargo que antes ocupaba el mítico Sergey Bubka.

"Hay que ver si él (Coe) decide presentarse o no. Es una posibilidad que existe. Me pone nerviosa pensarlo y he tratado de no hacerlo mucho ahora que estoy con los Juegos", señaló Restrepo sobre la posibilidad de relevar al británico.

"Seguramente a medida que se acerque la fecha y, si Coe se presenta y sale elegido, ya habrá momento de conversar y pensarlo más en profundidad", señaló.

"En este momento yo estoy centrada solamente en ser parte de World Athletics", afirmó. "Cualquier persona que reemplace a Sebastian Coe tiene un desafío muy grande por delante, ha sido un tremendo presidente. Sacó a una federación que estaba juzgada completamente por ser corrupta, por falta de transparencia, a una federación que tal vez está entre las tres mejores del mundo".

