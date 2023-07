"El ciclismo español está a buen nivel", dice Rodríguez tras tercer triunfo de su país en el Tour

El joven ciclista granadino Carlos Rodríguez (Ineos), de 22 años, ofreció a España este sábado el tercer triunfo de etapa en el presente Tour de Francia. Durante esta semana, Pello Bilbao se había impuesto el martes en la décima etapa, mientras que Ion Izagirre ganó el jueves en la decimosegunda.

"El ciclismo español está a un buen nivel”, analizó el andaluz, ganador de la decimocuarta etapa, con final en Morzine, la primera alpina, que contaba con cinco puertos, tres de primera, uno de tercera y el último de categoría especial, el Col de Joux Plane, a unos 12 km de la meta.

En la bajada de ese puerto, hacia la meta de Morzine, atacó Carlos Rodríguez, superó a los dos primeros de la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard (Jumbo) y el esloveno Tadej Pogacar (UAE), para escaparse y llegar a meta con cinco segundos de ventaja sobre ambos.

La victoria sirvió al español para subir de la cuarta a la tercera plaza, superando al australiano Jay Hindley (Bora), que está ahora a 1 segundo del andaluz.

Rodríguez está a 4 minutos y 43 segundos del líder Vingegaard, quien saca diez segundos a su rival Pogacar en su lucha por el triunfo final.

P: ¿Qué se siente al ganar una etapa tan dura en su primera participación en el Tour?

R: "La verdad es que no me lo creo. Espero que las piernas sigan respondiendo estos días y poder seguir haciéndolo bien. Ahora tengo que disfrutar este momento. No se gana una etapa del Tour de todos los días y espero seguir así".

P: Usted tuvo sus comienzos en el BMX. ¿La experiencia en esa disciplina ciclista le ayudó para dejar atrás a los dos favoritos de la carrera en el último puerto y lanzarse hacia la victoria?

R: "Cuando los he atrapado, me he centrado en seguir yendo lo más rápido posible hasta la meta. Mi batalla no era contra ellos, era contra los otros rivales. El descenso se me da bien, me gusta bajar rápido, no se me da mal, he intentado usarlo a mi favor. He podido conseguir esta victoria gracias a esto (BMX)".

P: ¿Qué representa para usted estar en este momento en el podio provisional de la carrera, con esa tercera posición que ocupa en la general?

R: "La verdad es que no lo sé. Tampoco es algo que me preocupe de momento. Ahora solo quiero disfrutar de esta victoria y seguir haciéndolo lo mejor posible en las etapas a venir, seguir disfrutando de la carrera y seguir así".

P: ¿Cómo vivió el momento en que alcanzó a los dos favoritos de la carrera, en la bajada del último puerto, a nueve kilómetros de la meta?

R: "Pasó todo muy rápido. Se han vigilado el uno al otro y por eso ha sido posible alcanzarlos. No pensaba que los podía atrapar. Luego no he pensado en ellos, sino en hacer la mejor etapa posible. He podido llegar a meta y estoy contento".

P: Carlos Alcaraz dijo en Roland Garros que le gusta que le llamen Carlitos. ¿A usted cómo le gusta que le llamen?

R: "No tengo ninguna preferencia. Mientras me llamen por mi nombre estoy contento".

P: ¿En quién piensa tras una victoria tan importante como es una etapa en el Tour?

R: "Estoy muy agradecido a todo el equipo, pero quiero dedicar este triunfo a mis padres y a mi familia por todo el apoyo desde que era chico, por haberme dado todos los medios posibles. Sin ellos no habría sido posible esto. Y me siguen apoyando y siguen estando siempre a mi lado. Por esto la victoria va para ellos".

P: El ciclismo español ha conseguido la tercera victoria de etapa en este Tour. ¿Qué significa esto para el ciclismo de su país?

R: "El ciclismo español está en un buen nivel. No siempre se puede ser el mejor en todo. En estos últimos años todos los corredores lo hacemos mejor posible, para hacer que la afición española se sienta orgullosa".

Psr/mcd

AFP