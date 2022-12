"El Dakar tiene que servir para algo" en relación al medioambiente, asegura su patrón

Antes del inicio el sábado de la 45ª edición del Rally Dakar, "practicar deportes de motor no parece estar a tono con esta época" con la emergencia medioambiental, admite el patrón de la célebre prueba David Castera: "El Dakar debe servir para algo, es un laboratorio a cielo abierto para preparar lo que serán los coches del futuro", insiste.

PREGUNTA: ¿Qué medidas de seguridad adicionales se han tomado después de que la edición de 2022 fuera el teatro de una explosión, según los investigadores franceses?

RESPUESTA: "Teniendo en cuenta lo ocurrido el año pasado, aunque no hemos tenido acceso al expediente, hemos aumentado la seguridad con las fuerzas locales, los sauditas nos ayudan. Hemos incrementado la seguridad sobre todo en el acceso al vivac (...) Por otro lado, hacemos todo el recorrido con las autoridades y hemos realizado un 'book' (libro de ruta) enorme, con todos los puntos de llegada, de salida, todos los cruces de carreteras, todos los puntos de avituallamiento y eventualmente las zonas de espectadores para garantizar la seguridad en cada uno de los puntos. Es otro aspecto de la seguridad del rally".

P: La cuestión medioambiental está en todos los debates. ¿Qué hace el Dakar para ponerse al día?

R: "Es el problema de todos los deportes de motor. Es verdad que actualmente practicar un deporte de motor no parece estar a tono con esta época, pero esto permite también desarrollar los vehículos del mañana. El Dakar tiene que servir para algo, es un laboratorio a cielo abierto para preparar lo que serán los coches del futuro. Vamos hacia nuevos vehículos que contaminan menos (...) Tenemos muchos pequeños proyectos que empiezan a ver la luz (eléctricos, hidrógeno, biocarburantes, etc), pero tenemos dificultades. Tenemos coches que están listos, pero no podemos hacerles circular porque las estaciones (de recarga) de hidrógeno no se realizan tan rápido como el desarrollo de la tecnología. Hay que hacer coincidir los desafíos logísticos, los suministros, con el avance de la tecnología. Realmente es un gran desafío, pero estamos ahí y hemos lanzado un plan para que todo el mundo esté en 'low emission' (bajas emisiones) en 2026. Cero no existe, pero podemos reducirlas".

P: Bólidos ultra eficaces coinciden con otros de época en un rally en el que la mitad de sus participantes son amateurs. ¿Hay dos Dakar en uno?

R: "El punto de convergencia es la pasión por la mecánica, el desierto y la aventura. Hay una especie de nostalgia del Dakar de los años 1980, porque allá empezó todo y siempre nos volvemos hacia la génesis de una historia, por lo que nos quedamos con aquellos años, los años de todos los descubrimientos (...) La historia del Dakar se escribe aún hoy en día. Existen tres historias: la del pasado, no hay que olvidar de dónde venimos porque hay apasionados. El Dakar actual que está en proceso de cambio hacia un Dakar del futuro con proyectos en todos los sentidos".

