Nueva york--(business wire)--ene. 31, 2024--

Festeje el día más romántico del año en el "Edificio más romántico del mundo". El Empire State Building (ESB), la atracción número uno de EE.UU. durante dos años consecutivos según los viajeros de Tripadvisor, anunció hoy que organizará proyecciones de películas temáticas para que una pareja afortunada pueda disfrutar de una cita de San Valentín por todo lo alto y les ofrecerá un paquete especial de compromiso a las parejas que tengan previsto casarse este mes de febrero.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240130051685/es/

‘World’s Most Romantic Building:’ Empire State Building Celebrates Valentine’s Day with NYC's Most Romantic Date Experience, Engagement Package, and Film Screenings (Photo: Business Wire)

"No hay mejor telón de fondo que las vistas extraordinarias del Empire State Building para festejar el amor este San Valentín", aseguró Jean-Yves Ghazi, presidente del Observatorio del Empire State Building. "Estamos encantados de ofrecerle a una pareja la oportunidad exclusiva de tener nuestro icónico Observatorio para ellos solos en la cita más romántica de Nueva York".

La experiencia del Observatorio del Empire State Building se ha renovado hace poco con una remodelación de 165 millones de dólares que ofrece un museo interactivo con nueve galerías, nuevos uniformes a medida para los anfitriones del Observatorio y los icónicos Observatorios de los pisos 86 y 102 .

Se pueden descargar imágenes de alta resolución aquí. Consulte más información sobre el Empire State Building y las entradas en el sitio web.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el "edificio más famoso del mundo", propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pies sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. La remodelación del Empire State Building Observatory Experience, valuada en 165 millones de dólares crea una experiencia totalmente nueva, con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio remodelado en el piso 102 con ventanas que van desde el suelo hasta el techo. El viaje al famoso Observatorio del piso 86 , de renombre mundial, el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y el horizonte, orienta a los visitantes para que disfruten de toda su experiencia neoyorquina y abarca todo, desde la icónica historia del edificio hasta el lugar actual que se ha ganado en la cultura pop. La experiencia del Observatorio del Empire State Building recibe a millones de visitantes todos los años y ha sido declarado el "Edificio preferido de Estados Unidos" por el Instituto Estadounidense de Arquitectos (American Institute of Architects), el destino turístico más popular del mundo por Uber, la atracción número 1 de Estados Unidos por segundo año consecutivo en los premios Travelers' Choice Awards 2023 de Tripadvisor: Best of the Best y la atracción número 1 de Nueva York en la Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable y en sus numerosos pisos se aloja una diversa gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para reservar entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga la página web del edificio en Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

Fuente: Empire State Realty Trust, Inc. Categoría: Observatorio

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240130051685/es/

contact: contacto para la prensa:

Empire State Realty Trust

Jamie Steinberg

212-400-3339

jsteinberg@esrtreit.com

Keyword: united states north america new york

Industry keyword: other construction & property commercial building & real estate construction & property reit

SOURCE: Empire State Realty Trust, Inc.

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 01/31/2024 12:24 am/disc: 01/31/2024 12:23 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240130051685/es