Dani Carvajal (defensa del Real Madrid en rueda de prensa tras ganar 5-3 al Atlético de Madrid en la prórroga de la semifinal de la Supercopa de España)

"Al final se me subían los gemelos. Con ese último pase a Joselu hemos ganado. No hay mejor manera de celebrar mi cumpleaños que el partido de hoy. Tenemos otro títulos en el horizonte el domingo, intentaremos ganar. (Nombrado MVP de partido) Muy contento por el premio. he conseguido pocos en mi carrera. La afición ha estado de diez, mucha más afición madridista, el ambiente ha sido espectacular mucho más de fútbol. El equipo está en buena dinamica. En la fase ofensiva hemos estado bien. Tenemos una plantilla muy buena, jugadores que quieren comerse el mundo".

