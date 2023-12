Diego Alonso (Entrenador del Sevilla en rueda de prensa tras perder 2-1 con el Lens en Champions)

"El fútbol está siendo cruel con nosotros porque hicimos un partido en el que merecimos más. Nos faltó eficacia ofensiva y tenemos que seguir trabajando. Los jugadores están dolidos. Para nosotros no estar en Europa es un puñal porque teníamos opciones de pasar a octavos 15 días antes y hoy nos quedamos sin nada habiendo merecido ganar los dos partidos. Hay que seguir empujando teniendo la cabeza alta y me siento fuerte y siento el respaldo del club, además de que la respuesta de los futbolistas me da fortaleza".

Gr/iga