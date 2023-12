El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, consideró que "el mundo está cambiando" al ser preguntado este viernes por la decisión del golfista español Jon Rahm de unirse al circuito saudí LIV Golf tras recibir, según la prensa, una oferta multimillonaria.

"A pie, no necesito reservar vuelo, voy andando", bromeó Ancelotti al ser preguntado en rueda de prensa por la decisión de Rahm, cuyo contrato para irse al circuito saudí ascendería, según los medios, a entre 300 y 600 millones de dólares.

"Es una broma", aclaró el entrenador merengue, antes de añadir que "cada uno elige lo que quiere, el mundo está cambiando y cambiará. No me sorprendo de nadie".

"Jon Rahm es muy bueno, no soy un experto, nunca he jugado al golf, pero me parece que es el mejor de todos", afirmó Ancelotti, que afirmó no haber recibido ninguna oferta proveniente de Arabia y descartó que sus decisiones se muevan por el aspecto económico.

"No me han llamado. Vivo el presente, el presente es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo, otra idea..., nunca he pensado en el dinero porque he crecido en una familia donde el dinero no era importante", aseguró Ancelotti.

"Ahora tengo dinero pero no es lo más importante, lo importante para mí es encontrarme bien en un ambiente. Puede ser que si un día me voy a Arabia podría encontrarme bien, pero ahora me encuentro bien aquí y ojalá me pueda seguir encontrando bien", añadió.

