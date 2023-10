Sudáfrica, vigente campeona, se volverá a ver las caras con Nueva Zelanda en la final de la Copa del Mundo de rugby 2023, en un choque entre dos equipos que se conocen bien, aunque "el pasado no cuenta", aseguró el seleccionador adjunto de los Springboks Deon Davids.

"Es una semana fantástica y emocionante la que tenemos por delante. Nuestras batallas con los All Blacks tienen mucha historia entre nosotros. Hemos jugado contra ellos un par de veces este año, pero yendo a una final de la Copa del Mundo, no creo que cuenten ninguno de esos encuentros previos. Es un partido completamente nuevo, en circunstancias nuevas", afirmó Davis en conferencia de prensa, un día después de la victoria ante Inglaterra (16-15).

"Cuando éramos niños, crecimos escuchando en la radio sobre las batallas entre los All Blacks y Sudáfrica, escuchando las historias de los héroes de ambos equipos a lo largo de los años. Ha sido parte de nuestra historia del rugby, los Springboks y los All Blacks, y cada vez que nos enfrentamos siempre es una batalla especial y no creo que esta sea diferente", añadió.

All Blacks y Springboks se han enfrentado en dos ocasiones este año, en la última los sudafricanos se impusieron 35-7.

La final de la Copa del Mundo, el sábado en el Stade de France, opondrá a los dos mejores equipos en la clasificación World Rugby: los Springboks (N.1) y los All Blacks (N.2), que sueñan ambos con conquistar un cuarto título planetario.

mca/bde/iga/mar