Urs Fischer (entrenador del Unión Berlín en rueda de prensa, tras perder 1-0 con el Real Madrid)

"Estoy decepcionado. Si se piensa que sólo faltaba un minuto para llevarse un punto se entiende esa decepción, pero por otro lado estoy muy orgulloso por el resultado de mi equipo. Se ha hecho todo lo posible. Los primeros 30 minutos fueron muy buenos, con mucha disciplina, hemos ofrecido un juego muy adulto y después entraron pequeños fallos. Después del descanso seguimos en esa línea, no hemos podido rebajar la tensión porque el Real Madrid ha mantenido una presión impresionante. El fútbol es justo, en los 95 minutos el Real Madrid ha ganado claramente, pero también duele si en el último minuto te quitan ese punto porque en defensa hemos estado bien, pero si no podemos tener el balón, la presión va a en aumento y eso lo hemos sufrido en la segunda mitad. Hemos intentado mantener nuestro juego, aprovechar todos los espacios, también hemos recibido ataques peligrosos, pero de ahí podemos aprender, no nos llevamos nada, pero viéndolo con un poco de distancia nos ayuda mucho. Por supuesto, es un partido especial, la Champions es lo máximo con lo que puedes soñar como entrenador, es una recompensa no solo para el entrenador y los jugadores. (Bellingham) Si vemos los 93 minutos lo teníamos bastante bien controlado, el gol que encajamos ha sido un poco el efecto ping-pong y aparece Bellingham, ha tenido la suerte de tener el balón en sus pies, hay que defenderlo como equipo, croe que lo hemos conseguido durante buena parte del partido".

Gr/dr