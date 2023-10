"Acá el responsable soy yo. No tengo problema en aceptarlo y poner el pecho", dijo el técnico de Perú, Juan Reynoso, tras la derrota 2-0 frente a Chile en Santiago este jueves pro la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

"Esperábamos un partido que se dio tal cual, por las condiciones de la cancha y del rival, pero lo que a todos nos molesta es que no lo resolvimos sabiendo lo que iba a pasar", agregó el DT peruano.

La Roja abrió la cuenta en el minuto 74, cuando el centrocampista Diego Valdés cazó un centro de Erick Pulgar. Un autogol del peruano Marcos López sentenció el encuentro en el 90+1.

"Hemos sufrido una derrota dura acá", afirmó por su parte el portero de Perú, Pedro Gallese.

Sobre el próximo encuentro, ante Argentina, el portero afirmó: "Nos toca un partido bastante duro en casa con Argentina, pero nosotros queremos sumar puntos".

"Que el golpe de hoy nos sirva de motor para lo que viene (...) en Sudamérica no se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien, y para jugar bien necesitamos ser un equipo camaleónico y hoy esa parte no me gustó", añadió Reynoso.

Con este triunfo, Chile quedó quinto con cuatro puntos, mientras que Perú es noveno con una sola unidad, solo por encima de Bolivia, colista sin puntos.

Sudamérica dispone de seis cupos directos para el Mundial de 2026, mientras que el séptimo ubicado jugará un repechaje contra un combinado de otro continente.

Pa/ma