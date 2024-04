"El resultado es justo", asegura Luis Enrique

Luis Enrique Martínez (entrenador del PSG en rueda de prensa tras ganar 4-1 al Barcelona y pasar a semifinales de la Champions)

"Me siento contentísimo, mi equipo ha estado en todo momento en el partido. Doce primeros minutos maravillosos y la primera acción del barça acaba en gol. A partir de ahí el equipo ha seguido creciendo. Hemos estado soberbios en la presión, los delanteros han hecho un trabajo extraordinario, hemos podido jugar el partido donde queríamos y es obvio que la expulsión juega un factor importante. El resultado es justo. (Primera victoria tras perder en la ida) Las rachas son imposibles de mantener en el tiempo, después de analizar el partido de la ida no me parecía justo. En este partido sabíamos que iban a pasar cosas, que iba a haber goles. A pesar del primer golpe, los jugadores han mantenido la fe, estamos encantados de estar en semifinales, se lo dedicamos a nuestros aficionados. (Mbappé) Hoy ha sido el líder indiscutible de nuestro equipo, repasad la presión de Kylian, de Bradley y Ousmane, se lidera desde el ejemplo y cuando Kylian es capaz de transmitir eso nosotros somos muchos mejores. (Dortmund en semifinales) Estábamos en el grupo de la muerte, era el más difícil de la competición, ellos fueron primeros, nosotros segundos. Ya estamos los dos en las semifinales. Nos habíamos citado en la final, pero será en la semifinal. Otro partido muy difícil, de alto nivel, será muy difícil, pero tenemos tiempo para prepararlo. Hemos pillado al mejor Barça de la temporada. Creo que sin la expulsión también habríamos ganado este partido y creo que Xavi es el entrenador adecuado para este Barça".

Gr/dr