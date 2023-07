"El Tour ha sido una bonita experiencia para mí", afirma Egan Bernal

El colombiano Egan Bernal solo pudo ocupar el puesto 135 este martes en la contrarreloj alpina del Tour de Francia, una decimosexta etapa de 22,4 km, a 7 minutos y 41 segundos del ganador, el danés Jonas Vingegaard, lo que le mantiene el puesto 32 de la general, a 1h44:17 del líder escandinavo.

Pese a que no está entre los mejores, trata de ser positivo, en su primera gran vuelta, tras su accidente de enero de 2022.

"Este Tour ha sido una experiencia muy bonita para mí. Al inicio creo que el equipo me dio toda la confianza y la libertad de hacer mi carrera hasta donde pudiera", afirmó este martes tras la contrarreloj.

"Me dieron la oportunidad de intentar estar ahí en la general y en el momento que nos dimos cuenta que iba a perder más tiempo y no iba a estar para la general, pues digamos he estado al servicio del equipo", añadió.

"Es bonito igual estar aportando al equipo y estamos hablando del Tour de Francia, la carrera más dura del mundo y en especial este Tour de Francia. Creo que ha sido uno de los más duros. El hecho de poder estar acá y poder aportar algo al equipo para mí es suficiente", señaló.

Bernal sigue siendo el segundo colombiano en la general, detrás de Harold Tejada (Astana), que es 28º, a 1h36:52 del líder danés, tras ser 22º en la etapa, a 4:16 de Vingegaard, mientras que el tercer ciclista cafetero, Rigoberto Urán (EF Education) acabó en el lugar 127 en la jornada, a 7:28 del primero, y es 77 en la general, a 3h07:20, del escandinavo.

"Este Tour ha sido muy duro, siempre he creído que la recuperación iba por afrontar el día a día, aguantar la carrera. Es mi primera grande en casi dos años. La fatiga se siente. El lunes no salí a entrenar. Estaba reventado y le dije al entrenador que me dejara recuperar que quería estar un día totalmente sin bicicleta", dijo Bernal.

- Apoyar a Carlos Rodríguez -

Ahora su misión es apoyar para entrar en el podio al español Carlos Rodríguez, de 22 años, cuarto en la general, a 5 segundos del británico Adam Yates (UAE) tercero. Sobre todo en la etapa reina del miércoles, la cuarta y última en los Alpes.

"Espero estar lo suficientemente bien para poder mañana apoyar a 'Carlitos'. Va a ser una de las etapas decisivas. Estos últimos días he estado pensando en eso, en aportar en el equipo", explicó.

Carlos Rodríguez tiene la misma edad Bernal cuando el colombiano ganó el Tour en 2019.

"Me trae recuerdos. Aparte que lo tengo mucho aprecio a Carlitos y eso da un plus. A su edad me encontré en una situación más o menos parecida. Él venía a hacer la general, pero no pensaba en estar tan adelante y está peleando por el tercer puesto”, señaló el colombiano.

"Tiene todo el mérito del mundo porque está luchando contra Pogacar y Vingegaard, que son dos de los corredores más fuertes del ciclismo. Me trae muchos recuerdos y en el equipo tratamos de apoyarlo lo más que se pueda", añadió.

"Aunque ya es un corredor muy fuerte mentalmente. A veces es él quien nos enseña a nosotros. Tiene 22 años pero es extremadamente profesional y esa es una de sus mejores armas", concluyó.

Psr/mcd

AFP