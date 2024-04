"El triplete sería magnífico", estima Amine Adli, extremo del Leverkusen

Conquistar la Europa League y la Copa de Alemania después del histórico título en la Bundesliga, "eso sería magnífico" para el Bayer Leverkusen, que ya ha firmado una temporada "que nadie podía imaginar", estima su extremo marroquí Amine Adli en una entrevista concedida este sábado a la AFP.

PREGUNTA: ¿Cómo ha vivido ese primer título de su equipo en la Bundesliga?

RESPUESTA: "Fue un alivio enorme. Todo lo que hicimos durante la temporada fue recompensado. Celebramos este título en el momento, en el estadio con los aficionados, después por la noche entre los jugadores. Pero la temporada no ha terminado. Sabíamos que teníamos partidos importantes que llegarían rápido. El miércoles jugamos la vuelta de la Europa League ante el West Ham (1-1, clasificación del Leverkusen). Hubo que volver rápido al trabajo. El entusiasmo de este momento, mis amigos y mi familia presentes en el estadio... Todo esto ha sido increíble. Pero como mis compañeros, yo tenía también en la cabeza que el último partido de nuestra temporada es la final de la Copa de Alemania, para la que estamos clasificados (25 de mayo contra Kaiserslautern/2ª división)".

P: ¿Fue fácil la vuelta al trabajo?

R: "Naturalmente hubo una suerte de decompresión, pero contamos con un grupo ambicioso, con un entrenador (el español Xabi Alonso) que nos empuja para que todo el mundo esté concienciado de que podemos ir aún a por otras cosas. Es esa determinación lo que hace que los partidos hasta ahora caigan de nuestro lado".

P: Un último partido de liga el 18 de mayo, la final de la Copa de Alemania siete días después y una posible final de la Europa League entre medias el 22 de mayo... Puede ser una semana de locura.

R: "Sabemos la fecha de nuestro último partido, sí, pero estamos centrados en el partido de mañana (domingo) contra el Dortmund. En el vestuario hacemos como hemos hecho toda la temporada: partido tras partido, eso nos ha ido bien. Queremos ganar todos los partidos que disputemos".

P: ¿Terminar invictos es un objetivo?

R: "No, no es algo de lo que hablemos. Queremos rendir todos juntos cada fin de semana. No nos tomamos ningún partido a la ligera. Hay, sin duda, equipos que pueden relajarse en Copa, que no hacen de la competición europea un objetivo y no la juegan a fondo. No es nuestro caso. Hemos jugado todos nuestros partidos con gran seriedad. La temporada es increíble, espectacular, pero no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Con perspectiva del tiempo quizá".

P: ¿Qué puede decir de Xabi Alonso, su entrenador?

R: "Es un entrenador joven, con una mentalidad aún muy de jugador. Hace poco tiempo que puso fin a su carrera como jugador. Sabe cómo funciona un vestuario, confía en los jugadores, nos consulta mucho, no está permanentemente detrás de nosotros. Él sabe que si queremos rendir tenemos que ser tan serios en nuestra vida como en el terreno de juego. Ha logrado transmitir esa exigencia".

P: ¿Cómo se tomó usted su decisión de quedarse en el club la próxima temporada a pesar de sus numerosos pretendientes?

R: "Fue un alivio para todo el mundo, porque todo el mundo se lleva bien con él. Sobre todo dijo que se quedaba por nosotros, los jugadores. Es muy alentador".

P: ¿Cuál es su objetivo para el final de temporada?

R: "Ya somos campeones de Alemania, estamos en la final de la Copa, en semifinales de la Europa League y solo tenemos un deseo, llegar hasta el final. Queremos ganar todos los títulos que podamos. Llegar a hacer el triplete sería magnífico".

P: Aunque aún no haya concluido, ¿imaginaba realizar una temporada así?

R: "Después de unos partidos de liga, la llegada de fichajes que se adaptaron bien, percibimos que algo estaba pasando. Sabíamos que teníamos un buen equipo y que podíamos hacer algo bonito. ¿Pero hasta este punto? ¡No! Nadie imaginaba una temporada así, ni pronosticaba que a día de hoy sumaríamos 44 partidos sin perder".

Entrevista realizada por Léo Huisman

