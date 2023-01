"elvis" y "everything everywhere", candidatas al oscar a mejor película; "argentina, 1985" a internacional

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 24 ene (Reuters) - La impactante película biográfica de "Elvis", la comedia negra "The Banshees of Inisherin" y la aventura multiversal "Everything everywhere all at once" obtuvieron el martes nominaciones a la mejor película en los Oscar de este año.

Otras películas que compiten en la prestigiosa carrera a la mejor película son "The Fabelmans", de Steven Spielberg, y "Avatar: la forma del agua", la secuela de James Cameron que actualmente es la sexta película más taquillera de todos los tiempos.

"Top Gun: Maverick", "Tár", "Triangle of sadness" y "Women talking" completan las 10 nominadas a mejor filme.

Por su parte, la película "Argentina, 1985" peleará por el galardón de mejor filme internacional con "Sin novedad en el frente", "Close", "Eo" y "The quiet girl".

Los ganadores de los máximos galardones de la industria se darán a conocer el 12 de marzo en una ceremonia presentada por el cómico Jimmy Kimmel y emitida en directo por la cadena ABC, de Walt Disney Co..

Los Oscar y otras galas de premios del mundo del espectáculo han tenido problemas para atraer a los telespectadores en los últimos tiempos, sobre todo a los más jóvenes, que pasan el tiempo en TikTok y YouTube.

La edición del año pasado, en la que Will Smith abofeteó al presentador Chris Rock antes de ganar el premio al mejor actor, atrajo a unos 15,4 millones de telespectadores, la segunda audiencia más baja de la historia.

Los ganadores serán votados por los cerca de 10.000 actores, productores, directores y artesanos cinematográficos que componen la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. (Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters