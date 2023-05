"En casa nos sentimos libres", asegura Guardiola

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró este martes antes de recibir al Real Madrid que su equipo se siente más "libre en casa" para afrontar el reto de la vuelta de semifinales de Champions el miércoles.

"Los jugadores tienen que mostrar su mejor versión para ganar mañana. Tengo una idea para hacer algo distinto, para ser más fluidos en ataque", advirtió Guardiola en rueda de prensa previa al partido del miércoles en el Etihad.

"En casa nos sentimos libres y esperemos que mañana tengamos esa sensación de libertad de juego", dijo el técnico del City, aunque recordó que también hay un complicado rival delante.

"Para ganar al Madrid tienes que ajustar cosas, cambiar cosas, tenemos que generar más ocasiones, que llegue la pelota a los delanteros", añadió, aunque matizó que no será una revolución.

"No es nada especial, no estoy pensando demasiado las cosas, no vamos a cambiar mucho, sólo un par de cosas para hacer que el juego sea más fluido", explicó.

"Tenemos que jugar mejor que la semana pasada en el Bernabéu", añadió Guardiola, antes de afirmar que toda la plantilla está disponible salvo Nathan Aké.

"Los jugadores tienen que dar lo mejor de sí (el miércoles). Sabemos lo bien que juega el Madrid en esta competición", recordó el técnico catalán, para el que "tenemos enfrente al oponente más fuerte".

Preguntado por el secreto del rendimiento del Real Madrid en la Champions, Guardiola respondió que "si lo supiese intentaría copiar el método".

"Lo que diría es que siempre han tenido jugadores de altísimo nivel, sin esos jugadores no se gana", consideró Guardiola, recordando que "cuando el Milan ganaba con Sacchi o nosotros en el Barcelona era porque teníamos jugadores de mucho nivel".

Preguntado por su legado en el City y si podría depender de una corona continental, Guardiola bromeó que "mi legado ya es excepcional".

"Pero no somos estúpidos al punto de no ver lo importante que es el partido de mañana por la competición que es, por nuestro rival, por muchas razones", dijo.

"He dicho a los jugadores que lo vivan como una gran oportunidad, que aprovechen la suerte que tenemos de estar ahí. Depende de nosotros, tenemos que ser nosotros mismos y ganar un partido para estar en la final", concluyó.

