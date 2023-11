Joselu Mato (delantero de la selección española a la televisión pública española):

"Tuvimos un partido más difícil de lo que la gente esperaba, hicimos una muy buena primera parte. Estoy contento por mi gol, por sumar y aportar para una victoria más. En estos partidos tienes que estar concentrado al 100%. El equipo estuvo concentrado. La gente que ha debutado ha dado muy buen papel"

Alejandro Grimaldo (defensa de la selección española a la televisión pública española):

"Estoy muy contento de poder debutar aquí, es un sueño que he realizado hoy. Hay mucho trabajo detrás, todo trabajo tiene su recompensa y aquí estoy. Me adapto a lo que es el partido. Este partido era un poco diferente porque se meten los once atrás, es un partido más de paciencia. Conseguí ayudar al equipo con una asistencia, es un día especial pese al gol que nunca debimos encajar".

