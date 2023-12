Antoine Griezmann (delantero del Atlético de Madrid a Movistar+ tras ganar 2-0 a la Lazio)

"Era importante para nosotros entrar en octavos, el a√Īo pasado (tras su eliminaci√≥n) cuando ve√≠amos los partidos en febrero y marzo, ve√≠a que ten√≠amos el nivel para competir en octavos y cuarto y ten√≠a esa rabia, a ver como llegamos a esos meses. El club ha hecho un esfuerzo para que haya esta conexi√≥n de nuevo entre jugadores y afici√≥n. Nos da un plus y es algo incre√≠ble este ambiente. Nos motiva para trabajar m√°s. (r√©cord de Luis Aragon√©s) Creo que l√≠deres somos todos, soy alguien que piensa mucho en el equipo. Sin los compa√Īeros no puedes tener el nivel que quieres. Sin ellos no puedo estar como estoy. El r√©cord est√° ah√≠ cerquita, tengo muchas ganas pero sin volverme loco. (sustituci√≥n) hab√≠amos quedado (con Simeone) que jugar√≠a s√≥lo 45 minutos".

