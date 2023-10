18 oct (Reuters) - Daniel Ricciardo confirmó el miércoles que volverá a las pistas de la Fórmula Uno el fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos tras perderse cinco carreras por una fractura en una mano.

El piloto australiano sufrió la lesión en los entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos en agosto y fue sustituido en AlphaTauri por el neozelandés Liam Lawson.

"Es bueno estar de vuelta. Mi mano está mucho mejor, y el simulador fue una forma útil de evaluarla", señaló. "Lo probé la semana anterior a Qatar, pero no me sentí al 100%, así que pasé el resto de la semana en el Reino Unido, pasando más tiempo en el simulador, y llegué a un punto en el que me sentí preparado".

AlphaTauri, propiedad de Red Bull, es último en la clasificación de Constructores, pero Lawson consiguió su mejor actuación en lo que va de 2023 con un noveno puesto en Singapur el mes pasado.

Ricciardo se unió al equipo en julio como sustituto del piloto holandés Nyck de Vries y ya ha sido confirmado para 2024.

(Reporte de Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira)