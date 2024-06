"Es claramente fuera de juego", lamenta Sagnol sobre el gol de Rodri

Willy Sagnol, seleccionador de Georgia, en la rueda de prensa tras la derrota 4-1 contra España en octavos de final de la Eurocopa al hablar del gol de Rodri que supuso el empate 1-1 provisionalmente:

"Estamos muy felices y orgullosos de lo que hemos hecho. Es difícil hablar ahora mismo de estos supuestos, pero si quiere mi opinión es claramente fuera de juego (de Álvaro Morata). Vimos algo parecido en el Países Bajos-Francia y lo hemos visto diez veces hoy. Es el mismo problema. El VAR es una evolución fantástica pero no sabemos usarlo bien. Y las decisiones las toman siempre las mismas personas, que de un partido a otro no toman las mismas decisiones. Si no sabemos usar bien el VAR vamos a tener problemas".

Dam/dr

AFP