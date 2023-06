"Es ir muy lejos" pensar en el Mundial-2026, dijo Messi

El capitán argentino, Lionel Messi, dijo este jueves que pensar en la posibilidad de jugar el próximo Mundial "es ir muy lejos" a falta de tres años para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Messi habló con la televisión argentina luego del amistoso que la Albiceleste derrotó 2-0 a Australia este jueves en Pekín y se refirió a las declaraciones de esta semana en las que había dicho que "en principio" no disputará el Mundial-2026.

"Lo que dije del Mundial es normal, por mi edad (cumple 36 años el 24 de junio) y por tiempos es difícil que llegue (a jugarlo)", explicó.

"Pero, como ya lo dije, disfruto el momento, el día a día, estar acá (con la selección). Vienen las eliminatorias, la Copa América (en Estados Unidos-2024). Es ir muy lejos pensar en el Mundial. Hay que seguir disfrutando con la selección”, agregó el astro.

Messi admitió que los últimos años "me costó bastante, no estaba como me hubiese gustado”, en alusión a su paso por el PSG francés, y de inmediato expresó que "hay que pensar en lo que se viene. Empieza un ciclo nuevo, vuelven las eliminatorias y la Copa América".

"Lamentablemente no nos podemos quedar con lo que conseguimos", señaló Messi en referencia a los títulos logrados por Argentina en los últimos dos años (Copa América 2019, Finalissima con Italia en 2022 y el Mundial de Catar)

Messi comenzará de inmediato sus vacaciones, no jugará el partido del lunes próximo contra Indonesia, y luego comenzará a prepararse para su incorporación a Inter Miami, de la MLS, en su nueva experiencia como futbolista.

El portero Emiliano Martínez, consultado por los dichos de Messi, consideró que “son decisiones personales. Qué le vamos a decir nosotros como compañeros si nos dio todo como futbolista. Messi completó el fútbol, está a otro nivel”.

Str/ol

AFP