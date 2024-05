"Es muy 'cool'" correr contra Alonso y Hamilton", señala Piastri a la AFP

"Es muy 'cool' correr contra Alonso y Hamilton", señaló a la AFP el piloto australiano de 23 años Oscar Piastri (McLaren), uno de los grandes talentos de su generación, que completa su segunda temporada en la Fórmula 1.

Pregunta: En 2023, en su primera temporada en la Fórmula 1, logró su primer podio en una carrera, en septiembre en Japón, seguido una semana más tarde de un triunfo en el esprint de Catar para terminar noveno en el campeonato, una posición sobresaliente para un debutante. ¿Qué fue lo más difícil de gestionar en su primer año?

Respuesta: "Probablemente el calendario, sobre todo la segunda mitad de la temporada, con muchas carreras fuera de Europa, muchos circuitos nuevos... Intentar gestionar la energía fue difícil. El aprendizaje de todos los nuevos circuitos no fue sencillo tampoco. Comparado con las categorías inferiores en las que he corrido (fue campeón en Fórmula 3 en 2020 y en Fórmula 2 el año siguiente), aquí hay pilotos que han estado en todos los circuitos cinco veces. El ritmo de aprendizaje es muy importante".

P: Ahora compite contra Fernando Alonso o Lewis Hamilton... ¿Cómo es batirse contra estos campeones del mundo?

R: "Es muy 'cool' pilotar contra ellos. Crecí siguiendo a Lewis y a Fernando por la televisión al inicio de los años 2010. No vi el inicio de la carrera de Fernando porque todavía no había nacido (risas)... Cuando estoy en pista son simplemente otros pilotos a los que intento batir. Trabajé con Fernando en 2022 (Alonso era piloto de Alpine y Piastri reserva) y aprendí mucho aquella temporada".

P: ¿Una anécdota que recuerde de su primera temporada como titular?

R: "Estaba en Arabia Saudita y me había clasificado en la misma línea que Lewis para mi segunda carrera en la F1. Cuando llegué a la parrilla no me di cuenta, pero alguien me envió una foto de la televisión con Lewis al lado. Fue extraordinario verme ahí y muy 'cool'".

P: Ser piloto de Fórmula 1 significa también estar muy solicitado. ¿Le gusta?

R: "Intentamos hacerlo lo más divertido posible... Soy piloto de Fórmula 1 porque me gusta pilotar, no me hice piloto de F1 para dar entrevistas. En cuanto a los patrocinadores, son una parte importante del deporte, es lo que permite a la Fórmula 1 existir. Pero lo que realmente me gusta es ir rápido y batirme con los otros. Comprendo que el resto forma parte del trabajo y que es necesario para tener una carrera y un medio de subsistencia. Pero lo más divertido es de lejos el pilotaje".

P: Muchos en el 'paddock' le consideran un futuro campeón mundial. ¿Le supone una presión particular?

R: "Los elogios son agradables. Debo trabajar duro para lograrlo y el equipo también. Pero es mejor que escuchar lo contrario".

