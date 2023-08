El español Álvaro Martín, primer oro del Mundial de atletismo de Budapest-2023 al coronarse en los 20 kilómetros marcha, aseguró este sábado tras su victoria que siente que es sobre todo "un gran éxito de la marcha española".

"La marcha española ha hecho muy bien los Europeos, pero no era suficiente, no solo vale en los Europeos, también hay que hacerlo en Mundiales o Juegos Olímpicos", declaró el marchador extremeño de 29 años a los periodistas en su paso por la zona mixta junto a la Plaza de los Héroes de la capital húngara.

Él mismo triunfó en el pasado dos veces en Europeos, con oros en 2018 y 2022, pero nunca había podido subir al podio en un Mundial o unos Juegos Olímpicos.

"Fui cuarto en (los Juegos de) Tokio y sabíamos que podíamos hacer un poco más. Quería reivindicar no solo mi nombre, sino el de la marcha española. Podía haber sido el día de cualquiera del equipo. No es un éxito individual, esto es sobre todo un gran éxito de la marcha española", subrayó.

Álvaro Martín afronta en Budapest su sexto Mundial y había presenciado de cerca cómo su compañero Miguel Ángel López se proclamaba campeón de esta prueba en el Mundial de Pekín-2015.

"Aquello fue increíble, yo estuve allí en Pekín viendo cómo le colgaban la medalla de oro. Era importante ver a un español limpio (de dopaje) ganando, después de una época tan mala que hemos tenido con el dopaje de los rusos", señaló.

Sobre su estrategia de carrera, señaló que la mente fría le ayudó a atacar en el momento preciso.

"Mi estrategia era dejar hacer. El ritmo era muy fuerte. Tuvimos la incertidumbre de la suspensión en las dos horas, como era lógico. Ahí algunos compañeros de otros países se pusieron nerviosos, pero nosotros mantuvimos la mente fría, comimos, calentamos luego de nuevo", relató sobre cómo la lluvia cambió los planes en el inicio de la prueba.

"Cuando vi que (Toshikazu) Yamanishi se descolgada en el grupo perseguidor, sentí que los japoneses no estaban, que podíamos ganarle. En el kilómetro 14 decidí atacar a ritmo alto sin mirar atrás. Ha salido genial, me sentí muy bien y muy fuerte. Al final he podido disfrutar de los últimos metros y la sensación es inexplicable", aseguró.

Este oro mundial impulsa sensiblemente sus expectativas de cara a los Juegos Olímpicos del próximo año en París, aunque él prefirió centrarse en lo que le queda de Mundial, donde el jueves buscará un 'doblete' de títulos en la marcha con la prueba de 35 kilómetros.

"Es evidente que es el Mundial preolímpico. Los que estamos aquí vamos a vernos las caras el año que viene, pero aun así vamos a pensar en los 35 km. Hay que resetear la cabeza, que va a ser difícil, pero es lo que hay que hacer. Entrenar y hacerlo lo mejor posible en los 35 kilómetros", señaló.

