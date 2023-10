Jude Bellingham (centrocampista del Real Madrid a Movistar+, tras ganar 3-2 al N√°poles)

"(Sobre su gol) est√°bamos ante un gran equipo en un gran estadio y no ha sido un mal gol. Lo m√°s importante es la victoria y haber contribuido. Estoy muy contento de haberlo hecho. Tres puntos para los chicos y nos pone en una buena posici√≥n en el grupo. (gol maradoniano) Es un poco demasiado, ha sido un buen gol, pero por las cosas que he visto en Youtube y en documentales (de Maradona) su calidad era mucho mayor que la m√≠a. S√≥lo intentaba contribuir a la manera de Jude en lugar de a la de Maradona. En un estadio con una atm√≥sfera como esta es importante ganar y jugar bien. Conf√≠o en mis habilidades, pero no sab√≠a que iba a ser tan bueno como ha sido (su inicio con el Real Madrid). Le doy las gracias al staff y a mis compa√Īeros que hacen m√°s f√°cil que juegue como lo hago. (Vinicius) es incre√≠ble, es probablemente el mejor del mundo para m√≠ y uno de los compa√Īeros m√°s talentosos que he tenido. Hace los partidos m√°s f√°ciles para m√≠".

Gr/iga