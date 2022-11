"Es un guerrero y creo que jugará", dice Aliou Cissé sobre Enner Valencia

El seleccionador senegalés, Aliou Cissé, se mostró convencido de que el delantero ecuatoriano Enner Valencia será de la partida en el encuentro decisivo que ambos equipos disputarán el martes en Doha: "Es un guerrero y creo que jugará", declaró en conferencia de prensa este lunes en Doha.

"No le conozco personalmente, pero lo que transmite por televisión es que es un guerrero y creo que jugará porque también es un partido muy importante para ellos", señaló el técnico.

"Y si no puede jugar, Ecuador tiene un gran equipo y jugadores que pueden sustituirlo", añadió.

El veterano Valencia, 33 años, arrastra molestias en la rodilla derecha y no ha podido completar ninguno de los dos partidos que la 'Tri' ha jugado en Catar, aunque sí fue decisivo anotando los tres goles de su equipo, en la victoria 2-0 contra catar y el empate 1-1 frente a Países Bajos.

Con 4 puntos, por los tres de los campeones africanos, a Ecuador le vale el empate para sellar su clasificación para octavos.

"Para nosotros los cálculos son claros: o ganamos o nos volvemos a casa", explicó el seleccionador, antigua leyenda de la selección senegalesa.

"Pero somos un país al que le gusta ganar, que no acepta la derrota. Desde que llegamos al cargo hace siete años ya hemos vivido partidos de este tipo, estamos habituados a este tipo de presión".

Cissé aseguró que ha trabajado con sus hombres "para que piensen en fútbol y no en lo que hay en juego". "Olvidar la presión y centrarse en el juego, porque si no jugamos a fútbol no tenemos ninguna opción. No entrar en la cancha tetanizados".

Senegal ya fue eliminada hace cuatro años en Rusia por Colombia, "un partido que se decidió por microdetalles, como un córner, por eso tenemos que estar concentrados los 90 minutos".

"En un partido de fútbol no puedes tener siempre momentos fuertes, por lo que es clave saber gestionar los momentos de debilidad", añadió.

Según Cissé, "nos hemos preparado a todos los escenarios" posibles de partido.

"Primero, Ecuador es un equipo muy físico, que es capaz de defender bien y conceder pocas ocasiones y que a la vez sabe aprovechar las suyas. Nos tendremos que defender bien. Efectivamente, a ellos les hace falta un punto y lo tienen antes de empezar. A nosotros, ir a por la victoria", concluyó.

Mcd/dr

AFP