"Es un partido para decir que el Barça está vivo", celebra Xavi

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, en su conferencia de prensa tras la victoria 3-2 en el campo del París Saint-Germain en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones:

"Hemos tenido días para trabajar el partido y ha salido muy bien, defensiva y ofensivamente. Estamos orgullosos del equipo y de cómo ha competido. El París ha hecho un gran partido, pero les hemos minimizado. Estoy muy orgulloso del club, es una gran victoria ante uno de los mejores equipos del mundo. Es un equipo que te aprieta, que te presiona, pero lo hemos hecho muy bien. Esto es solo la mitad del camino, será muy difícil en Barcelona. Los jugadores se lo creen. Tenemos esta oportunidad y jugando de esta manera tendremos nuestras oportunidades. No hay nada hecho. Es momento de estar orgullosos. Es un partido para decir que el Barça está vivo. Soy un barcelonista más, contento, pero esto no ha acabado. Es una gran ventaja, un momento de orgullo, pero esto no ha terminado. Tenemos un partido muy difícil el martes".

(¿Puede el triunfo hacerle cambiar de opinión y seguir como entrenador del Barcelona la próxima temporada?)

"No, ahora es un momento de disfrutar. Falta acabar el trabajo. Pero luego tenemos el Cádiz el sábado, y después el martes el París. Pero en mi situación personal no cambia nada".

(¿Es su noche más feliz como entrenador del Barça?)

"En Champions sí es la noche más feliz, pero no la más feliz de toda mi etapa como entrenador aquí. Pero solo tenemos una ventaja de un gol. Espero que el próximo martes sea más feliz".

(¿Le sorprendió el partido que hizo Mbappé?)

"Hemos frenado muy bien al PSG, no solo a Mbappé. El trabajo defensivo ha marcado hoy también la diferencia para el equipo".

(¿Sigue viendo al PSG favorito?)

"No cambia mi opinión. El martes, el PSG tiene muchas opciones, lo único que ha cambiado es que tenemos un gol de ventaja y que jugamos en casa, espero que allí sea una caldera".

Dr/dam