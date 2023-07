"Es una cosa de locos", dice Victor Lafay

El francés Victor Lafay afirmó este domingo tras ganar la segunda etapa del Tour de Francia, que este triunfo "es una cosa de locos".

"Cuando hice el esfuerzo, no pensaba en ganar, sólo en dar el máximo. Veía la meta, miraba al contador, 500 metros, 400 metros, y creí hasta el final. Es una cosa de locos", dijo Lafay a France 2.

"Ayer estaba un poco frustrado en la llegada. Concretar hoy ya en la segunda etapa, es formidable", añadió.

"Me agarré a la carrera, por una vez tenía un plan para el final, algo que no tengo necesariamente en otras ocasiones. Sabía que iba a haber ataques en el repecho al final, dejé correr", explicó Lafay.

"Me quedé detrás para llegar con impulso, he visto que frenaban un poco, pasé, me puse en posición aerodinámica y no volví a pensar", concluyó el ganador de la segunda etapa de la ronda francesa.

AFP