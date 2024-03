Simone Inzaghi (entrenador del Inter de Milán en rueda de prensa tras quedar eliminado en octavos de final de la Champions tras perder 3-2 en los penales con el Atlético)

"Los chicos tienen que estar orgullosos por lo que han hecho, estamos tristes, pero hay que dar la enhorabuena al equipo porque ha luchado. En la prórroga teníamos el partido y la clasificación en nuestras manos, pero no aprovechamos bien las ocasiones. El Atlético ha sido un gran rival. En la prórroga, en la última media hora, el equipo que mejor ha jugado ha sido el Inter, tuvimos algunas ocasiones que teníamos que haber aprovechado. Es normal que haya una decepción porque procedemos de una final. Es una decepción pero tienen que sentirse orgullosos e ir con la cabeza alta. Ha sido un partido muy duro. Los partidos de Champions en este estadio no son fáciles. Creo que merecíamos mejor resultado, pero el Atlético no ha renunciado al partido. En los penaltis hay una esperanza. Ayer los probamos y los rematamos mejor que esta noche".

Gr/dr