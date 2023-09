Montse Tomé (seleccionadora de España a TVE, tras ganar 3-2 en Suecia en la Liga de Naciones femenina):

"Es una victoria muy positiva, que consigue levantar un poco los días estos que hemos pasado y que todos sabemos. También viene a decir que tenemos jugadoras con un talento increíble. Tenemos jugadoras a las que les encanta lo que hacen y que para lo que sirven es para jugar al fútbol. Necesitamos hacerles sentir que están realmente pensando en esto, así que es una victoria que significa mucho. Me alegro muchísimo por ellas porque hacía tiempo que no había visto a jugadoras disfrutar tanto y hoy hemos podido disfrutar todos con ellas".

Athenea Del Castillo (atacante de la selección española a TVE, tras ganar 3-2 en Suecia en la Liga de Naciones femenina):

"Han sido días difíciles para todos, pero hemos demostrado que somos un verdadero equipo, que quiere representar a su país y va de eso, de luchar hasta el final. Que los cambios que se estan dando continúen y que todo siga bien. Han sido días duros para mí, como para el resto de mis compañeras, he estado participativa y he podido hacer un gol. Estábamos cansadas, no hemos dormido bien estos días, pero estoy satisfecha con el trabajo".

