"Esperábamos once tíos atrás, como casi todos los partidos", reconoce Rodri

Marruecos selló su arco este martes ante España (0-0, 3-0 en penales) para clasificar a cuartos de un Mundial por primera vez, completando un partido donde mostró su poderío defensivo y del que Rodri dijo que España esperaba "once tíos atrás".

"El fútbol tiene estas cosas. Un partido muy competido que se ha decidido en penaltis. Ellos tenían muy claro cómo querían jugar. Hemos generado pero ha sido complicado. Los penaltis son así. Es verdad que no hemos estado acertados. No hemos marcado ni uno, creo. Nos vamos a casa muy mal, uno de los peores días", lamentaba el jugador del Manchester City tras el encuentro en declaraciones a la televisión pública española.

"Esperábamos once tíos atrás, como casi todos los partidos que nos juegan. Es complicado, a veces frustrante", confesó el mediocentro, reconvertido a defensor central en este Mundial.

"Ojalá y hubiésemos pasado. Ojalá alguien ahí arriba nos hubiese ayudado un poquito con los penaltis porque este equipo merecía pasar, pero el fútbol tiene estas cosas, a veces es cruel", se quejó el futbolista español.

"El fútbol tiene esto, no entiende de justicia. Entiende de que la pelotita entre y cuando no entra pues te vas a los penaltis y es una auténtica lotería. No hemos metido ningún penalti y ellos han marcado casi todos", subrayaba muy serio Rodri.

"Gracias a todo el mundo que nos ha estado apoyando siempre, a todos los españoles que han estado ahí con nosotros y a la gente que ha venido aquí. De nuestra parte, decir que lo hemos dado todo pero no ha podido ser", finalizó un Rodri que se despide del Mundial de Catar habiendo jugado los cuatro partidos.

Djm/mcd

AFP