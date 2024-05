"Espero volver para los Juegos", dice Nadal tras ser eliminado de Roland Garros

Rafael Nadal, tras quedar eliminado en la primera ronda de Roland Garros ante Alexander Zverev, en sus declaraciones a pie de pista después de la derrota:

"Quería agradecer el apoyo y la energía (del público). Es difícil para mí, sabía que podría ser la última vez en jugar delante de vosotros, aunque no está seguro al 100% . Como siempre, jugar aquí ha sido increíble, en este sitio que es tan querido para mí".

"Felicitar a Sacha [Zverev] por su gran partido y le deseo todo lo mejor para lo que queda de torneo, sabiendo lo difícil que fue el momento en 2022 [su lesión ante Nadal en semifinales de Roland Garros]".

"Ya lo he dicho antes, han sido dos años muy duros de lesiones. El proceso por el que he pasado para estar aquí no ha sido la preparación ideal y no he podido hacer más ante un gran jugador como Sacha. No puedo decir seguro al 100% que no volveré a jugar aquí, pero sí puedo decir al 100% que he disfrutado cada vez que he jugado en esta pista y ante este público. Espero volver para los Juegos. Será otra oportunidad para mí".

"Cuando era un niño no podría ni haber soñado todos los éxitos que he tenido aquí. Es inolvidable lo que me habéis hecho sentir aquí".

Mcd-dr/pm

AFP