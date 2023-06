"Estaba ahí de pícaro y me ha caído ahí" el balón, dice Joselu

El delantero de la Roja, Joselu Mato, se mostró feliz este jueves tras meter el gol de la victoria 2-1 sobre Italia, asegurando que estaba "de pícaro" para recoger un rebote en un disparo de Rodri para marcar.

"Consistía en tener fe. El equipo ha hecho un partidazo, hemos dominado casi toda la segunda parte, faltaba que entrara un balón", dijo Joselu tras el partido a la televisión pública española.

"He estado ahí de pícaro, esperando a ver qué pasaba en el tiro de Rodri y me ha caído ahí (el balón). Yo estaba confiado en que no estaba en fuera de juego", añadió Joselu.

El delantero del Espanyol aprovechó un rebote tras un tiro lejano de Rodri para rematar en boca de gol y hacer el tanto de la victoria, que metió a España en la final de la Liga de Naciones.

"Estoy supercontento porque estamos en una final y creo que hemos hecho un partido para merecerlo", insistió el delantero de la Roja, que se declaró feliz "por mi gol porque mete a España en una final de un trofeo".

"Cuando te enfrentas a un rival como Italia siempre tienes que ganar, España es siempre de las favoritas y creo que hemos hecho un partido muy completo, y al final hemos sido justos merecedores" de la victoria, concluyó Joselu.

Gr/dr

AFP