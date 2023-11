Luis de la Fuente (seleccionador espa√Īol, tras ganar 3-1 a Georgia)

"Es un momento muy dif√≠cil, muy duro para el jugador, para el FC Barcelona, para la selecci√≥n, para sus compa√Īeros, para m√≠. Parec√≠a que hab√≠amos perdido, estamos destrozados, pero el f√ļtbol tiene estas cosas. El f√ļtbol es una actividad de riesgo. Esta es la parte fea del f√ļtbol. Lo lamento por el jugador much√≠simo. Ha pisado mal y se le ha ido la rodilla, no ten√≠a que ver con la primera acci√≥n. Ha sido un accidente, una desgracia, Gavi estaba perfectamente para jugar el partido y ha sido mala suerte, el infortunio. (C√≥mo est√° Gavi) Estaba roto, destrozado, no comprend√≠a que estas cosas pudieran pasarle a √©l, no piensas que te pueda pasar a ti. La vida te ense√Īa que tienes que seguir adelante, estaba tremendamente dolido, triste. En el descanso el vestuario parec√≠a un velatorio. La vida tiene estas cosas. (¬ŅSu d√≠a m√°s duro?) S√≠, el m√°s duro, el m√°s amargo. Cuando hablamos de la salud de los jugadores no pienso ni en la Eurocopa, ni en los Juegos Ol√≠mpicos, s√≥lo pienso en la salud del futbolista, vamos a ver ma√Īana. Dios quiera que sea menos de lo que parece. Un partido de f√ļtbol requiere una velocidad, una intensidad muy alta, no se puede jugar de otra manera, los calendarios son los que son. Son accidentes que pasan, que tienen m√°s repercusi√≥n cuando les pasa a jugadores importantes como Gavi, Vinicius, Camavinga, pero son los riesgos que corren los futbolistas. (Sobre lo que dijo a los jugadores en el descanso) Que sigui√©ramos trabajando, hab√≠a que unirse para sacar adelante este importante compromiso, en homenaje adem√°s al compa√Īero ca√≠do. En el descanso hemos intentado hablar en el sentido de recuperar an√≠micamente a los jugadores, pero era dif√≠cil porque todos √©ramos conscientes de lo grave que parece que puede ser".

Gr/iga