El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró este sábado que "estamos en camino de construir una gran selección", antes de recibir el domingo a Georgia en un clasificatorio para la Eurocopa de 2024.

"Estamos en camino de construir una gran selección", aseguró De la Fuente en una rueda de prensa previa al encuentro, añadiendo que "se ganó la Nations League, estamos clasificados para la Eurocopa".

"Hemos empezado un ciclo que ya es ganador pase lo que pase en la Eurocopa. Hemos creado un grupo fantástico y ojalá podamos hacer muchas cosas", dijo, por su parte, el capitán de la Roja, Álvaro Morata.

"Tenemos que terminar todavía esto, queremos cerrar esta clasificación con otra victoria", aseguró De la Fuente, cuyo equipo tiene por objetivo ser cabeza de serie en la Eurocopa para lo que necesita un triunfo sobre Georgia.

"Quiero valorar el trabajo de los jugadores que ha sido sobresaliente, ha sido un año de crecimiento del equipo, pero todavía hay un margen de mejora impresionante", afirmó el seleccionador español.

"Son futbolistas muy competitivos, quieren ganar hasta en los entrenamientos", dijo De la Fuente, para el que el partido "es un pasito más en ese futuro que estamos intentando construir y se construye mejor desde la victoria".

De cara a la inyección de moral que sería ser cabeza de serie en la Eurocopa y los elogios recibidos de los rivales, De la Fuente consideró que "es muy bonito que la gente te valore y te reconozca a priori que eres una selección importante".

El seleccionador español aseguró que "tengo claro el equipo" para el partido del domingo en el José Zorrilla y advirtió que habrá cambios respecto al once que ganó 3-1 a Chipre el jueves pasado.

De la Fuente, que termina contrato el próximo año, también confía en seguir al frente de la selección española, a la que llegó en diciembre pasado tras la salida de Luis Enrique.

"No creo que la sorpresa vaya a ser que no continuara", sonrió De la Fuente, quien aseguró que "seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Cuando llegue el momento, si ambas partes estamos contentos, no habrá problema".

Gr/dam