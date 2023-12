El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, admitió que afrontan el sábado "una final" contra el Valencia en Liga, pero ante las críticas al equipo recordó que "estamos en la carrera por cuatro títulos".

"Es una final porque tenemos necesidad de puntos", afirmó Xavi en Barcelona en la rueda de prensa previa al encuentro, admitiendo que "las derrotas con el Madrid y el Girona nos han afectado y hemos de recuperar puntos".

El equipo azulgrana está cuarto en la clasificación liguera, a siete puntos del Girona, que encabeza el campeonato español.

El Barça afronta el encuentro en medio de las críticas por su juego y tras la derrota del miércoles en Champions frente al Amberes, aunque se clasificó para octavos de final como primero de su grupo.

"Aquí siempre saltan las alarmas cuando las cosas no van bien, pero está todo en juego", dijo Xavi, insistiendo en que "estamos en la carrera para ganar cuatro títulos (Liga, Copa, Supercopa de España, Champions)".

"Se repite el mismo patrón que el año pasado. La temporada pasada en octubre se quería tirar todo al traste y al final fue una temporada notable", recordó el entrenador del equipo azulgrana, que la pasada campaña ganó la Liga y la Supercopa de España.

Xavi también aseguró sentirse respaldado y negó que pase por su cabeza la posibilidad de abandonar.

"Estoy positivo, ilusionado, podemos hacer una gran temporada. Está todo en juego. Es el momento de ser coherentes, de estar calmados. Creo más que nunca en el proyecto, en los jugadores", aseguró.

"Me preguntan si he pensado en irme, todo lo contrario. Estoy más implicado, con más interés, no quiero fallar y menos al club de mi vida", añadió el entrenador azulgrana.

"No me siento solo, tengo al staff, que son fieles y nunca me fallarán, el presidente (Joan Laporta) no me ha fallado. Me siento respaldado, con fuerza, porque tengo un hermano y amigos con mayúscula", insistió Xavi.

Gr/meb