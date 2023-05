"Este año han sido muchas emociones", recuerda Bono

El portero del Sevilla, Bono, se mostró feliz este miércoles tras ganar la Europa League afirmando que su victoria sobre la Roma (4-1 en penales después de empate 1-1) en la final culmina para él una temporada de "muchas emociones".

"Este año han sido muchas emociones, entre el Mundial y hoy. A veces la cabeza se te va y no te das cuenta de lo que ocurre, por eso intento tomarlo con normalidad. Si no, luego me cuesta", afirmó Bono a Movistar+ a pie de campo tras el encuentro en Budapest.

El meta marroquí del Sevilla fue el héroe de su equipo en la tanda de penales, donde mostró una gran tranquilidad.

"Viví un montón de momentos así y entendí que hay que tener mucha calma para afrontar esos momentos y también mis compañeros me transmiten mucha calma y mucha seguridad", explicó Bono.

El portero sevillista recordó que "siempre estoy preparado para responder a las necesidades del Sevilla, (el técnico José Luis Mendilibar) confió en mí y tengo que devolverle la confianza".

Bono formó parte de la selección marroquí que hizo historia en Catar-2022 al llegar a semifinales, la ronda más avanzada que un equipo africano ha alcanzado en el Mundial masculino en categoría absoluta.

Gr/dr

AFP