Diego Simeone (entrenador del Atlético de Madrid en rueda de prensa tras clasificarse para cuartos de final de la Champions al ganar 3-2 en los penales al Inter de Milán)

"Tengo un gran respeto por nuestra gente, es emocionante ver la llegada del equipo, ver el recibimiento de nuestra gente, veníamos de un partido feo en Cádiz, ayer lo que intentaba transmitir es que no era el momento de pedir sino de dar. Esto apareció, el equipo sintió el apoyo de la gente, es determinante en nuestro estadio, los jugadores crecen, jugamos contra un rival increíble. Estar entre los ocho mejores parece fácil, pero no lo es. Hemos tenido partidos importantes este año, hoy apareció el equipo porque tenemos esa gente que te transmiten esa energía. Tenemos que mejorar fuera de casa y el primero yo. Hoy tuvimos un plan y lo seguimos, no se pusieron a pensar si hay que correr o no, corrieron y eso es porque este estadio es increíble. El equipo lo ha logrado desde el que nadie creía y pasó porque se entregaron. Los jugadores hicieron un gran partido y tenemos buenos futbolistas. Venimos haciendo una Champions buena, ahora a seguir mejorando. Lo único que le digo a la afición es gracias. (Griezmann) Participó en lo más importante del partido. Lo dejamos hasta que nos pidió el cambio y cuando entendió que el equipo necesitaba frescura porque no daba más, pidió el cambio".

Gr/pm