"Este grupo está capacitado para levantarse", asegura Scaloni

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, estimó que su equipo está "capacitado para levantarse", el sábado frente a México, después de caer ante Arabia Saudita por 2-1 en el debut en el Mundial de Catar-2022.

"El golpe afecta, como tiene que ser. La reacción no es inmediata, cuando recibes una piña, dos, tres, hay que levantarse. Este grupo está capacitado para levantarse", aseguró Scaloni en la conferencia de prensa de la víspera del partido.

"El estado anímico es como creo que debe ser. El primer día, el primer golpe, es chocante, pero al otro día te levantás y pensás en el siguiente partido. Los periodistas argentinos siempre se acuerdan de que yo lo decía cuando era todo alegría, todo color de rosa, que había que estar preparado (para resultados menos buenos). En los momentos difíciles es cuando necesitamos el apoyo de todos. Pueden revisar el archivo de mis ruedas de prensa. Yo era el primero que estaba preparado para esto. Puede pasar, es fútbol", afirmó.

Scaloni reivindicó lo bien que ha funcionado la Albiceleste en los últimos años, cuando se han conseguido los títulos en la Copa América y la Finalissima. La derrota ante Arabia Saudita puso final a una racha de 36 partidos seguidos sin perder, la mejor de la historia de Argentina.

"No hay dudas de cómo vamos a afrontar el partido. Evaluamos las alternativas y es posible que hagamos alguna variante (táctica o de jugadores), lo decidiremos hoy", afirmó.

"La manera de jugar el equipo va a ser similar. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar por el martes. Hay que pasar página y pensar que vamos a ganar a México y nada más. Tenemos pensado jugar de la misma manera", insistió.

Ante las preguntas sobre eventuales cambios en su once, Scaloni dijo que pueden darse y que lo terminará de decidir tras la práctica del viernes, programada poco después de su intervención ante la prensa.

"En el núcleo de la delegación estamos bien. Es un partido importante mañana y depende de nosotros, solo pensamos en eso. Lo que les digo a los chicos es que confíen, un traspié no puede empañar el camino que tenemos recorrido", dijo.

- "Messi está bien" -

Scaloni envió también mensajes tranquilizadores no solo sobre el estado anímico del grupo sino también sobre el físico, especialmente en lo referente a su estrella, Lionel Messi.

"No sé de dónde salió que ayer (jueves) no entrenó. Hay incluso imágenes. Entrenó y entrenó bien. El grupo que jugó (el martes) hizo ayer la mitad de entrenamiento. (Messi) está bien y más que nunca necesitamos de todos, también de sus compañeros, y seguramente vaya todo bien. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema", afirmó cuando le preguntaron por el caso concreto de Messi.

"Leo está bien, igual que todos sus compañeros, sabiendo que es un partido importante. Los más jóvenes saben que las cartas están sobre la mesa y sigue dependiendo de nosotros. Hay que confiar", aseveró.

Sobre México, el adversario del sábado, Scaloni advirtió de la calidad del equipo que dirige su compatriota Gerardo Martino.

"México es un muy buen equipo, como veníamos diciendo desde el sorteo. Tiene una idea muy clara de juego, un equipo ofensivo, un gran entrenador", subrayó.

Tampoco cree que Martino esté pensando en cambiar su manera de afrontar el partido después de los resultados de la primera jornada, la derrota argentina ante los sauditas y el empate mexicano contra los polacos.

"No creo que México cambie, pero no estoy en la cabeza del Tata", señaló.

Scaloni quiso prometer a los hinchas argentinos que, más allá de los resultados, el equipo se iba a dejar "hasta la última gota de sudor" y que "eso no está en duda".

"Se puede ganar o perder. Pasó en un Mundial. Pero pasó en un primer partido, afortunadamente. Hay que afrontar cada partido como si fuera el último. Un partido se puede perder, lo importante es cómo te levantás. De futbolista yo era así, era un patadura, mi virtud es que iba siempre para adelante. Es lo que quiero de mis jugadores", afirmó.

Dr/psr

AFP