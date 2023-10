Pese a clasificarse de manera brillante para la final del Mundial de rugby, al aplastar a Argentina por 44-6, los All Blacks son conscientes de que aún no ganaron el título: "Esto aún no ha terminado", declaró tras el partido Jordie Barrett, elegido el mejor jugador del encuentro.

"Es muy lindo. Es algo nuevo para este grupo porque hace cuatro años caímos en semifinales, por lo que estoy muy orgulloso... Pero esto aún no ha acabado. Nos queda un partido muy difícil sea el que sea el rival, la próxima semana".

- Jordie Barrett, elegido el mejor jugador del partido.

"Significa mucho para nosotros. Fue un partido duro, pero nuestros forwards hicieron un partido remarcable en las jugadas estáticas. Mantuvimos una gran presión sobre los argentinos. Sabíamos que iban a luchar y que no se iban a ir del partido, por lo que nuestra capacidad para hacer puntos fue muy destacable. Estamos en buena posición para la final, exactamente donde queríamos y nos queda una semana por delante muy excitante".

- Sam Cane, capitán de los All Blacks

"Es extraordinario estar en la final, era el objetivo al llegar a Francia y ahora que vamos a jugarla, queremos ganarla. Fue un partido difícil, pero mantuvimos nuestra sangre fría y acabamos muy fuertes, algo de lo que estoy especialmente satisfecho".

- Ian Foster, seleccionador de Nueva Zelanda

Mcd/dam