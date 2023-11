Willy Sagnol (seleccionador de Georgia tras perder 3-1 con Espa√Īa)

"Pienso que hemos jugado una muy buena primera parte, hemos estado compactos, hemos intentado salir, hemos tenido un par de oportunidades en ataque. En la segunda parte hemos vivido algo recurrente, tenemos algunos jugadores que no juegan mucho con sus clubes y para ellos es complicado. Estoy bastante contento del partido de hoy, como he dicho a Luis (de la Fuente, seleccionador de Espa√Īa), creo que Francia y Espa√Īa son los dos mejores equipos de Europa en estos momentos. En los dos √ļltimos meses hemos trabajado muy bien, el nivel del equipo ha aumentado, desde ese terrible 7-1 hemos mejorado mucho, hemos jugado una muy buena primera parte, para nuestra confianza ha estado muy bien. Va a ser muy positivo para el futuro cercano todo lo que nos ha ocurrido. (Lesi√≥n de Gavi) Los jugadores juegan demasiados partidos al a√Īo, por desgracia, las lesiones son parte del f√ļtbol. Lo siento mucho por √©l porque es uno de los mejores jugadores, me da mucha pena por Gavi, esperemos que se recupere bien y vuelva igual de fuerte que antes".

Gr/dam