"Estoy feliz de marcharme así", dice Sergio Busquets

El capitán del FC Barcelona Sergio Busquets, que anunció recientemente que abandonará la entidad al término de la actual temporada, se felicitó por la consecución este domingo el título liguero: "Estoy feliz de marcharme así", dijo a las cámaras de BarçaTV.

"Hemos puesto las bases de un equipo campeón. Es muy difícil ganar títulos", declaró tras ganar 4-2 al Espanyol, resultado que significó el título liguero para el Barcelona a cuatro jornadas para el final del campeonato.

"Quería dejar el club ganando títulos. Un título importante, como la Liga. Es el premio a la regularidad. Es lo que nos habíamos fijado como objetivo la inicio de la temporada. Por eso estoy feliz de marcharme así", señaló el veterano centrocampista.

"Me han dado muchas muestras de apoyo y reconocimiento. He pasado muchos años así. He logrado muchos récords", destacó.

pve/hpa/mcd

AFP