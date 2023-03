"everything everywhere all at once" gana oscar a mejor película

(Actualiza con citas y detalles)

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 12 mar (Reuters) - "Everything Everywhere All at Once" ganó el domingo el prestigioso Oscar a la mejor película en los Premios de la Academia, una historia original sobre una familia chino-estadounidense que enfrenta sus problemas en múltiples dimensiones.

El filme ganó tres de los cuatro Oscar de actuación para las estrellas Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. Yeoh interpretó el papel principal de la dueña estresada de un lavadero de ropa que descubre tener súperpoderes en universos alternativos.

"Para todos los niños y niñas que lucen como yo y están mirando esta noche, esto es un faro de esperanza y posibilidades", dijo la actriz malaya de 60 años en el escenario.

Ke Hu Quan, quien fue una estrella de niño y dejó la actuación durante dos décadas, y la veterana de Hollywood Jamie Lee Curtis ganaron el Oscar a mejor actor y actriz de reparto por sus actuaciones en "Everything Everywhere All at Once".

Quan, quien nació en Vietnam, lloró en el escenario y besó la estatuilla del Oscar al sostenerla frente a grandes personalidades del mundo del espectáculo.

"Mi camino empezó en un bote. Pasé un año en un campamento de refugiados. De alguna manera terminé aquí en el mayor escenario de Hollywood", dijo Quan.

De niño, Quan trabajó en una película de "Indiana Jones" de 1984 y en "Los Goonies" de 1985. El actor de 51 años dijo que había dejado de actuar durante años porque veía pocas oportunidades para los actores asiáticos en la pantalla.

"Dicen que las historias como ésta solo suceden en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Este es el sueño americano", agregó.

Jamie Lee Curtis, la compañera de elenco de Quan que construyó una carrera con películas de terror como "Halloween", ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por interpretar a una auditora de impuestos llamada Deirdre Beaubeirdre.

Curtis, de 64 años, miró hacia arriba y se dirigió a sus padres, los nominados al Oscar Tony Curtis y Janet Leigh. "Acabo de ganar un Oscar", dijo entre lágrimas.

La estrella de "The Whale" Brendan Fraser recibió el premio a mejor actor por su interpretación de un hombre muy obeso que intenta volver a conectarse con su hija.

"Estoy muy agradecido con ustedes", dijo a los asistentes en el Teatro Dolby al recibir el premio.

La remake alemana del filme épico de la Primera Guerra Mundial "Al Quiet on the Western Front" ganó el Oscar a mejor película internacional.

El filme, que se exhibió en Netflix, muestra los horrores del conflicto armado a través de los ojos de un hombre joven inicialmente deseoso de sumarse a la lucha.

El filme "Navalny" sobre el envenenamiento que casi mata a Alexei Navalny, el líder más prominente de la oposición rusa, y su detención a su regreso a Moscú en 2021, ganó el Oscar a mejor largometraje documental.

"Alexei, sueño con el día en que seas liberado y nuestro país sea libre", dijo su esposa Yulia Navalnaya en el escenario. "Mantente fuerte, mi amor", agregó.

"Naatu Naatu", un tema de la película india "RRR" que creó una sensación viral de baile, ganó el Oscar a mejor canción original.

En tanto, "Pinocho", del director mexicano Guillermo del Toro, recibió el premio a mejor película animada.

En caso de un giro imprevisto, un equipo de crisis estaba disponible en el Teatro Dolby. El grupo se formó luego de que Will Smith diera una bofetada a Chris Rock en el escenario el año pasado, un incidente que opacó la ceremonia más prestigiosa de la industria del cine.

El presentador Jimmy Kimmel, que llegó al escenario del Oscar en paracaídas en homenaje a la nominada a mejor película "Top Gun: Maverick", bromeó en su monólogo de apertura sobre la reacción de la audiencia al ataque de Smith del año pasado.

"Si algo impredecible o violento sucede en la ceremonia, solo hagan lo que yo hice el año pasado: nada", dijo a la audiencia de destacadas celebridades. "Tal vez dénle al atacante un abrazo", agregó.

Antes de los premios, los nominados vestidos con atuendos de famosos diseñadores desfilaron por una alfombra champagne en lugar de la tradicional de color rojo.

Los ganadores son elegidos por unos 10.000 actores, productores, directores y artistas cinematográficos que integran la academia del cine.

(Reporte de Lisa Richwine; Editado en español por Lucila Sigal)

Reuters