Brasil falló "en cosas que no debió haber fallado" y por eso cedió un inesperado empate en casa 1-1 ante Venezuela este jueves en Cuiabá, en la tercera jornada de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026, dijo el seleccionador brasileño, Fernando Diniz.

"Fallamos en cosas que no deberíamos haber fallado, deberíamos haber ajustado mejor la marca y no haber ofrecido la chance para que el jugador rival definiera", dijo en rueda de prensa al término del cotejo disputado en el estadio mundialista Arena Pantanal.

El delantero venezolano Eduard Bello dio un empate histórico a la Vinotinto con una preciosa chilena en el minuto 85, luego de que los pentacampeones del mundo se fueron adelante con un cabezazo del defensa Gabriel Magalhaes en el 50.

La igualdad hizo que Brasil (7 puntos) perdiera la punta de la eliminatoria con Argentina (9), así como su andar perfecto, tras haber goleado 5-1 a Bolivia y vencido 1-0 a Perú en septiembre, en la primera doble fecha.

Única selección sudamericana que nunca ha disputado la Copa del Mundo, Venezuela es sexta, con cuatro unidades, una posición que otorga boleto directo a la competición internacional.

Diniz, de 49 años, consideró que el 'scratch' cedió la igualdad en parte por no haber definido bien.

"No creo que el equipo haya jugado mal, creamos chances para hacer el segundo, el tercer gol, pero no los hicimos. Y cedimos contraataques que no debíamos hacer cedido", apuntó.

"Es difícil cuando enfrentas equipos que juegan muy atrás, como lo hizo Venezuela. Debimos haber aprovechado mejor las ocasiones de gol", añadió.

El seleccionador brasileño, en el cargo hasta que llegue el italiano Carlo Ancelotti, a mediados de 2024, descartó que el calor de Cuiabá -sensación térmica de 32 grados- y el estado de la cancha fueran responsables de la derrota.

Y aseguró que la 'Canarinha' debe ahora concentrarse en ganarle al Uruguay (4º) de Marcelo Bielsa el martes en Montevideo, en el cierre de la ventana internacional de octubre.

"Tenemos que estar preparados para todos los escenarios posibles allá, en Montevideo", sostuvo.

