"Fue más difícil esta temporada": el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que conservó su título mundial de MotoGP este domingo en Valencia, consideró que este segundo título en la categoría reina del motociclismo de velocidad fue mucho más complicado de conquistar.

"Nunca había sido tan feliz en mi vida. Estoy muy contento por haber ganado la carrera, no fue fácil porque estaba bajo presión. Era un sueño para mí conquistar un título ganando una carrera", declaró el piloto turinés ante los medios desde el circuito Ricardo Tormo de Valencia, escenario del último GP de la temporada.

Preguntado sobre cuál de sus dos títulos fue más complicado de lograr, 'Pecco' no lo dudó: "Es difícil de comparar, el año pasado Fabio (Quartararo) comenzó muy bien pero luego tuvo dificultades porque aunque él era rápido, su moto (Yamaha) no le daba la posibilidad de batirse conmigo. Este año, Jorge (Martín) ganó mucha confianza desde mi accidente en Barcelona y seguía reduciendo la desventaja. Me fui al suelo en India y eso le ayudó. Compartir los datos con tu adversario ayuda pero también es estresante (Ducati comparte los datos entre sus ocho pilotos). Fue mucho más difícil esta temporada".

