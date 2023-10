Sam Cane, tercera línea y capitán de los All Blacks tras el triunfo contra Irlanda por 28-24 en los cuartos de final del Mundial de rugby:

"Fue un partido loco, una lucha absoluta durante 83 u 84 minutos. Estoy muy orgulloso del esfuerzo que se hizo en la preparación de la semana. Nuestra capacidad para defender durante más de 30 fases al final, fue enorme. ¡Qué atmósfera, qué partido, qué torneo para tomar parte!. La defensa estuvo excelente esta noche. Pudimos contenerlos durante largos períodos y creo que al final eso fue lo que ganó. (La semifinal contra Argentina) Habrá algunos jugadores cansados. Los primeros días serán para recuperarnos y llenar el tanque nuevamente. Estamos deseando que llegue ese partido y no puedo esperar".

Ardie Savea, tercera línea y elegido el mejor jugador del partido:

"Había mucho en juego esta semana. Fue uno de esos partidos que fue una batalla, jugando contra un equipo irlandés de clase mundial. Le dimos a los fanáticos lo que querían. Un gran reconocimiento para este equipo irlandés, han marcado el estándar durante todo este año. Sólo quiero felicitarlos. Estoy muy orgulloso de mis muchachos".

Ian Foster, seleccionador de Nueva Zelanda:

"Todos sabíamos que iba a ser un juego monstruoso, habíamos estado hablando de ello toda la semana, y lo fue. Fue una verdadera lucha. Irlanda es un equipo orgulloso, realmente se mantuvieron ahí. Pensé que los teníamos derrotados un par de veces, pero siguieron haciendo un partido parejo. Estoy muy orgulloso de la forma en que jugamos. Nuestra defensa, especialmente en la última parte, fue brillante. Fuimos disciplinados, mantuvimos la calma. Hicimos algunos cambios y encontramos una manera de evitar que nos atacaran. Al final se convirtió en un juego de paciencia y lo logramos".

Andy Farrell, seleccionador de Irlanda:

"Fue un partido increíble y alguien tenía que perder, infortunadamente, esta noche fuimos nosotros, pero estoy increíblemente orgulloso de este grupo, de todos los que han estado involucrados en éste equipo los últimos años (...) Dos buenos equipos enfrentándose, poco margen de puntos y todo eso. Al principio del partido cometimos penales y les cedimos posesión en el campo, y seis puntos, pero regresamos a ponernos en partido y seguimos atacándolos hasta el final. Tuvimos una buena racha, pero el deporte a veces puede ser cruel, supongo que por eso nos encanta (Sobre el adiós de Sexton) Ante todo, es un ser humano excepcional. Probablemente sea el mejor jugador que jamás haya jugado para Irlanda y cuando tienes 38 años y juegas tu mejor rugby, dice mucho sobre el tipo de hombre que es".

Johnny Sexton, apertura y capitán de Irlanda, que este sábado jugó su último partido como profesional:

"Estoy muy orgulloso de los muchachos, de la nación, no podríamos haber hecho más, son márgenes muy finos. Nos golpearon con algunos tries que nos tomaron por sorpresa y eso es algo que hacen los equipos campeones. Sabíamos que eran un gran equipo y lamentablemente nos quedamos cortos (Sobre jugar para su país) Ha sido increíble. Estas seis semanas han sido un sueño: este grupo, estos fans y yo estoy destrozado por no haber podido hacer más por ellos (...) "Hay que trabajar duro para lograr finales de cuento de hadas y no lo conseguimos, pero así es la vida. No dejamos piedra sin remover, cumplimos con todos los requisitos, entrenamos a fondo y jugamos bastante bien esta noche. Algunas decisiones, el pique de la pelota... pero hay que felicitar a los All Blacks".

Mcd/cl