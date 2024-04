"Fueron más contundentes en las áreas", admite Simeone

Diego Simeone (entrenador del Atlético de Madrid a Movistar+ tras perder 4-2 con el Borussia Dortmund y caer en cuartos de Champions)

"El equipo intentó hasta el final llevarse un partido que en todo momento nos fue al contrario de lo que queríamos, ya ni que contar respecto al partido del Metropolitano con las situaciones de gol que tuvimos para encarrilar el resultado. Aquí pasó lo mismo, ellos reaccionaron muy bien al 2-2 y se llevaron justamente el partido porque fueron mas contundentes en las áreas. Después del 2-2, los ataques que tuvieron fueron goles. Los jugadores hicieron un trabajo enorme para poder competir, hemos llegado acá dando el máximo y no tenemos mucho más que decir. Me llevo todas las situaciones que hemos generado en estos dos partidos. No tuvimos la contundencia ofensiva que pudimos haber generado, es fútbol, hay que felicitar al rival, competimos de la mejor manera que podemos y a seguir pensando en la Liga. Fueron superiores y cuando un equipo es superior hay que felicitarlo".

